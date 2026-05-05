Con gran entusiasmo se realizó el desfile de ofrenda de la juventud y sociedad civil por el 43 aniversario de creación del distrito Alto de la Alianza, en la plaza José Abelardo Quiñones. En el acto cívico patriótico se premiaron a los primeros lugares.

En nivel inicial el primer lugar lo obtuvo la institución educativa inicial N° 412 Jorge Basadre y el segundo la IEI N° 429 Santo de la Espada.

Primaria y secundaria

En el nivel primaria ganó la IE Víctor Raúl Haya de la Torre y segundo quedó la el colegio Manuel Mendiburu. En el nivel secundario venció la IE El Faro y segundo la IE Guillermo Auza Arce.

En sociedad civil ganó la Asociación Gran Complejo Agro Comercial de Productos de Primera Necesidad Directo del Altiplano, segundo la Asociación la Frontera de la Feria del Altiplano y tercero la Asociación Fronterizos Maracaná.