Con la multitudinaria participación de unos 2 000 comerciantes se realizó la marcha de los comerciantes de la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca y Comercial de Tacna (AJU Zotac). Luego de concentrarse en los cuatro sectores comerciales se dirigieron hacia el Centro Cívico de Tacna donde se expresaron primero en contra del Decreto Supremo 094-2026.

Dicho dispositivo emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba solo 61 de las 350 partidas arancelarias propuestas en Tacna, mencionó el presidente de la AJU Zotac Julio González Ayala.

En el Centro Cívico de Tacna se expresaron en contra del Decreto Supremo 094-2026. (Foto: Adrian Apaza)

Memorial para el presidente

Explicó que un total de 50 partidas corresponden a productos que no tienen alta rotación y no son de interés comercial para la región. Lo que más afecta, según indicó el dirigente, es que se ha restringido la comercialización de productos de alta rotación.

En ese sentido exigieron que se apruebe las 350 partidas arancelarias que fueron trabajadas durante meses por los representantes de los gremios comerciales de la región. Informaron que que se suscribió un memorial el cual será enviado al presidente José María Balcázar para su aprobación.

Zofratacna es un “cementerio”

Por su parte otros dirigentes señalaron que la ciudadela de la Zofratacna “se ha convertido en un cementerio” luego de que por años se han ido recortando los beneficios arancelarios.

Los comerciantes indicaron que el gobierno los estaría orillando a que vuelvan a la informalidad y el contrabando como era en sus inicios antes de la creación de la zona franca.