Se inauguró la primera etapa del nuevo mercado mayorista “La Explanada”, de carga y descarga, ubicado frente al óvalo de León en el ingreso norte de la ciudad de Tacna. La actividad se desarrolló a las 8 h con la participación del gobernador regional Luis Torres Robledo y otras autoridades.

En la actividad participó el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, junto al comandante general de la Tercera Brigada de Caballería “Tacna”, general de brigada Dennis Carlos Málaga Dávila y el prefecto regional de Tacna, Stephen Ugarte Dávila.

Es solo la primera etapa

El presidente del mercado, plácido Kacha Cutimbo indicó que son cerca de 150 socios que han habilitado primeramente 74 puestos para ofertar frutas y tubérculos al por mayor.

Han alquilado tres hectáreas al Ejército Peruano con vigencia hasta el 2027. El gobernador Luis Torres se comprometió a apoyar impulsando la vía de evitamiento, la avenida Tito Chocano I y la II, conformando un nuevo anillo vial cerca este local.