Continúan los problemas por el alquiler de la piscina semiolímpica de la institución educativa emblemática Francisco Antonio de Zela.

La docente Nancy Vasallo, representante del nivel primaria en el Comité de Recursos Propios, reveló ayer que dicho colegiado pretende renovar o reafirmar el contrato con el Club Mistiano a pesar de que existe una resolución de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna que ordena anular la adjudicación y contrato con dicho club deportivo que dicta clases de natación.

La Resolución Directoral 005921-2025 emitida por la Ugel Tacna señala que dicho club de natación no acredita los 10 años de experiencia que pregonaba en su carta de presentación ya que su escritura pública de constitución es apenas del 2022.

Se amparan en supuesta autonomía

La docente manifestó que los miembros del Comité de Recursos Propios aseguran que tienen autonomía, están desconociendo la resolución de la Ugel y además las hostigan.

Manifestó que el colegiado está integrado por el director de la institución educativa, la tesorera del plantel y otros miembros que están empecinados en mantener el contrato.

El problema se originó a inicios de año cuando se convocó a un concurso para seleccionar a una empresa concesionaria de la piscina, proceso en el cual resultó ganador el club Mistiano por encima del club Aquarius que luego denunció presuntas irregularidades.