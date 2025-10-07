Un escándalo se presentó en la madrugada luego que miembrosde seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna fueran protagonistasde un asalto.

La víctima fue identificada como Juan Diego Q.V. (22)quién señaló que dos de las personas con las que se encontraba libando le habían despojado de su teléfono celular.

Laboran para municipio de Tacna

Los agresores fueron identificados como Jefferson Eric Arque Mamani (23), quien labora como sereno y Anthony Fernando Chirinos Varela, que a decir del agraviado, es un exagente.

Todos ellos se encontraban consumiendo licor a mediaciones del hospedaje El Chino que se ubica en la avenida Industrial cerca al restaurante La Tía María. Cuando Juan Diego dio por concluida su participación e iba a dirigirse a su domicilio fue atacado por sus compañeros.

Encontraron equipo en hostal

La víctima se dirigió hasta la comisaría Vigil, ubicada a pocos metros donde presentó la denuncia. Los efectivos se dirigieron hasta el hostal El Chino donde uno de los acusados tenía una habitación alquilada. El equipo fue encontrado en dicho lugar. Ambos acusados fueron detenidos.

Hasta la comisaría Vigil se apersonó el padre de la víctima para respaldarlo y señaló que su hijo había laborado en el turno tarde y se había retirado de su trabajo a las 22 horas.

Además golpearon a sereno

El progenitor manifestó que su vástago había sido víctima de un asalto y robo cerca a la calle Uruguay, sin embargo en la mañana tomó conocimiento que uno de los agresores era miembro activo de serenazgo y el otro había trabajado en también en dichaentidad.

Contó además que su hijo había sido golpeado y despojado no solo de su celular sino también de su reloj, uniforme de trabajo, chaleco y otras pertenencias. “Mi hijo como esta todo golpeado y llorando, ahora son dos las personas que están detenidas en el puesto de Vigil. La Ppolicía ha rescatado su celular y sus pertenencias”, detalló el progenitor.