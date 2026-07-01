Pobladores de las provincias de Jorge Basadre y Candarave, principalmente de las cinco comunidades campesinas que iban a favorecerse con el Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE, “Ley que establece el saneamiento de los tramos territoriales de la provincia Jorge Basadre y algunos de sus distritos”, llegaron hoy en la mañana hasta el distrito de Ite para cerrar la compuerta del canal que abastece de agua para el consumo de la población de Ilo (Moquegua).

Rechazo a decisión de Balcázar

La drástica medida se tomó en rechazo a la decisión del Presidente de la República José María Balcázar Zelada de observar la autógrafa del Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE que el Congreso de la República había aprobado días antes con el voto mayoritario de 91 congresistas, y se había exonerado de la segunda votación. La observación al proyecto de ley fue ayer, el mismo día que el documento ingresó a Palacio de Gobierno.

Los manifestantes de las comunidades de la zona andina de Tacna además de cerrar la compuerta, y asegurar con una cadena y candado, arrojaron grandes rocas de piedra en el canal de agua que conduce hasta 150 litros por segundo de la cuenca de Locumba para la población del puerto de Ilo.

Mandatario cedió a presión de Moquegua

Los comuneros lamentaron que el mandatario haya cedido a la presión de las autoridades y población de Moquegua que el pasado lunes habían iniciado una huelga de hambre en Lima y un paro indefinido bloqueando el paso de vehículo por el puente Montalvo y cerrando vías de la carretera Panamericana Sur y la Costanera en el puerto de Ilo.

El proyecto de ley en mención en nada afecta a la región Moquegua, no le quita ni un centímetro cuadrado de su territorio. Las autoridades de Moquegua sin el conocimiento técnico están engañando a su población, dijo el comunero Aurelio Paria.

Amenzan con dejar sin agua a Cuajone

La medida de protesta indefinida que iniciaron hoy los pobladores de Jorge Basadre y Candarave, y a la que se sumarán otras provincias, se podría radicalizar en los siguientes días con el cierre de los puntos de captación de agua que abastecen a la planta de Cuajone, de la empresa minera Southern Perú.

La región de Tacna a Moquegua no solo le entrega agua para la ciudad de Ilo, para la planta de Cuajone, también se le entrega presupuesto de la Zofratacna para el funcionamiento de la exCeticos Ilo. Y así nos pagan, anotó el comunero.

Persona no grata a Balcázar

Por otro lado, señaló que los presidentes de los centros poblados de Cambaya, Borogueña, Coraguaya, Vilalaca y Santa Cruz han firmado un memorial de respaldo al gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo para declarar persona no grata al Presidente de la República José María Balcázar Zelada por afectar a la región con su decisión de observar la autógrafa de ley.

Recordó que la norma solo reordenaba los límites internos de la región Tacna. Las cinco comunidades actualmente pertenecen a la provincia de Candarave y con la ley iban a pasar a la provincia de Jorge Basadre.