Aproximadamente 300 comuneros de los centros poblados de Jorge Basadre y Candarave mantuvieron ayer obstruida la bocatoma ubicada en Ite que traslada 150 litros de agua por segundo a la ciudad de Ilo.

El acueducto fue bloqueado con rocas y cemento la tarde del miércoles en rechazo a la observación del Ejecutivo al Proyecto de Ley 11658, que define los límites entre los distritos de Jorge Basadre y Cambraya.

Atentado contra los servicios públicos

Hasta la zona llegó el fiscal Roger Daga Palacios para intentar disuadirlos para que depongan su actitud y no incurran en el delito de atentado contra los servicios públicos dado que el agua es un recurso vital y un bien público.

Durante la protesta los comuneros se quejaron ante los representantes del Ministerio Público de que no actuaron con la misma celeridad cuando bloquearon el puente Montalvo en Moquegua. A la zona también llegó un contingente policial cuyo jefe dialogó con los comuneros sin embargo optó por no desplegar la fuerza a fin de evitar los daños entre ambos grupos.

Olla común y fogatas

Durante la primera noche y madrugada los comuneros se abrigaron con frazadas y encendieron fogatas en tanto que ayer al mediodía recibieron el apoyo con sacos de alimentos crudos y otros que fueron llevados ya preparados.

Indicaron que se mantendrán vigilantes hasta que se apruebe el proyecto de ley que fija los límites intradepartamentales.



