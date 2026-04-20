En medio de desgarradoras escenas de dolor fueron sepultados ayer los restos del menor Aaron Ch. C. (8) quien muriera atropellado por una maquinaria pesada del Gobierno Regional de Tacna el pasado sábado 18 de abril.

El entierro se realizó en el cementerio privado Parque del Recuerdo ubicado en el distrito de Pocollay. En las exequias estuvieron presentes familiares, amigos y pobladores que se solidarizaron con la familia en tan irreparable pérdida.

Esperan se defina responsabilidades

Durante el sepelio familiares así como allegados exigieron que se investigue a fondo y se determinen las responsabilidades en la muerte del menor quien se encontraba manejando su bicicleta en una zona donde se realizaban trabajos de nivelado del terreno.

El menor murió arrollado por una motoniveladora que realizaba trabajos de mejoramiento de vías en el Programa Municipal de Vivienda Señor de los Milagros primera etapa a pedido de las empresas de transportes que cubren la ruta 101.

Mantenimiento en vías de Promuvi

El Gobierno Regional de Tacna informó a través de un comunicado que dichas trabajos efectuaban como un apoyo social en beneficio de pobladores y los transportistas.

Vecinos reclamaron que no hubiera vigias que ayudaran a cubrir los puntos ciegos del operador de la maquinaria. La tragedia ocurrió aproximadamente a las 11 horas en la calle número 18 y conmocionó a la población de Gregorio Albarrracín y la ciudad de Tacna.

Chofer se encuentra detenido

Se supo que el operario Gregorio Saira Callomamani quedó en calidad de detenido para establecerse su responsabilidad que podría ser de homicidio culposo.

Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito se encuentran investigando los pormenores del hecho mientras que el Ministerio Público está participando en las diferentes diligencias.