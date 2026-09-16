La pobladora identificada como Nelly Flores Mamani (54) resultó herida al ser impactada por una moto eléctrica de tres ruedas cuando circulaba por la asociación de vivienda Los Jardines en el sector de Viñani en el distrito Gregorio Albarracín, Tacna.

La mujer sufrió un violento golpe en las piernas y brazo izquierdo y quedó tendida sobre la vereda, siendo auxiliada por personal de seguridad ciudadana de la comuna distrital.

La motocicleta no llevaba placa y era conducida por una mujer que se identificó como Lidia Ninaja Mamani (34). Fue evaluada por paramédicos que dispusieron que fuera evacuada aun centro de salud. La mujer solo había salido un momento a botar la basura de su domicilio.