Obreros que ejecutan la construcción de la doble vía en la carretera Costanera, de Tacna a Boca del Río, realizaron una protesta contra el Consorcio Vial Sama por el despido arbitrario de los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo y el comité electoral y exigieron su reposición para continuar con los trabajos.

El comité esta integrado por ocho personas, entre titulares y suplentes, quienes fueron elegidos por los obreros el pasado viernes pero fueron cesados el día siguiente por los representantes de la subcontratista Macontra, a la cual acusan de vulnerar los derechos de los trabajadores.

Obreros denunciaron el cese de miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. (Foto: Difusión)

Consorcio promete recontratarlos

Otras quejas de los obreros fueron las deudas en horas extras, bonificaciones por turno noche, asignación familiar y pagos de feriados como los de Semana Santa. Los afectados denunciaron que no contarían con seguro de salud, una alimentación deficiente y que no se cuenta con una ambulancia (una vez por semana) ante emergencias por accidentes.

El administrador del Consorcio, Joel Carpio, anunció que se dejó sin efecto el cese de de los obreros y que serán repuestos el 1 y 2 de mayo. Prometió que se incluirá a todos los obreros bajo el régimen de construcción civil y que la empresa proveedora de maquinaria Macontra dejará de brindar servicios de personal y sus trabajadores serán absorbidos por el consorcio ejecutor.