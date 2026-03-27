A cuatro años de prisión suspendida fue sentenciado el alcalde del distrito de Cairani en Tacna, Richard Flores Gutiérrez, por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El burgomaestre fue intervenidola noche del 6 de marzo del 2026 cuando manejaba su auto Suzuki de placa Z5U-507 en presunto estado de ebriedad por la calle Blondell en el Cercado. Realizaba maniobras temerarias y además insultaba a dos mujeres que al parecer se bajaron de su vehículo.

Debe pagar 2 000 soles

El proceso en contra de la autoridad se ventiló en la Unidad de Flagrancia con la acusación sustentada por el fiscal Emil Quispe de la Sota. Además de ser sentenciado a cuatro años de cárcel suspendida Flores Gutiérrez debe pagar una reparación civil de 2 000 soles a favor del Estado.

Según dio a conocer su defensa técnica, apelarían la medida a la sala superior con el propósito de revocarla. Cabe anotar que el burgomaestre se negó a someterse al dosaje etílico, razón por la cual se le inició el proceso por desobediencia y resistencia a la autoridad.