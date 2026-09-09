La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna consiguió en primera instancia, que el Poder Judicial sentencie a 19 años de pena privativa de la libertad efectiva a José M. L.. Esta pena se obtuvo tras sumarse dos condenas individuales: una de 10 años y cuatro meses por el delito de lavado de activos, y otra de 8 años y ocho meses por el delito aduanero de tráfico de mercancías restringidas.

El procesado fue hallado culpable de introducir ilegalmente al Perú dinero en efectivo de origen ilícito, así como un cargamento de teléfonos celulares ocultos en la cabina del camión de carga pesada que conducía.

Dinero vinculado a drogas

La intervención se ejecutó en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa, en la frontera Perú - Chile el 18 de junio del 2020, cuando las autoridades detectaron que el conductor pretendía burlar los controles aduaneros reportando que su vehículo ingresaba vacío.

Tras una minuciosa revisión, los fiscalizadores descubrieron paquetes ocultos con un total de 24 millones 208 mil pesos chilenos y 1430 soles en efectivo (equivalentes a más de 30 mil dólares). Además, las pruebas científicas demostraron que tanto las manos del sentenciado como las bolsas plásticas que envolvían los fajos de dinero dieron positivo para adherencias de alcaloide de cocaína.

Decomiso definitivo del dinero

Tras sostener la acusación en el juicio oral, la fiscal Nataly Choquecahua Mamani logró que, junto con la pena de cárcel efectiva, el Poder Judicial ordenara el decomiso definitivo de todo el dinero y de los 40 teléfonos celulares incautados. Asimismo, el sentenciado debe pagar un total de 15,000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano y cumplir con el pago de los días-multa fijados por el tribunal.