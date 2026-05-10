Tragedia en la provincia Jorge Basadre. Un vehículo que estuvo circulando por la carretera Costanera se accidentó luego en la vía que permite el ingreso al distrito de Ite. La camioneta marca Nissan modelo Frontier color rojo de placa D7A-784 se estrelló esta tarde contra una de las columnas del arco o pórtico donde se anuncia el inicio del distrito de Ite y que da la bienvenida a los visitantes.

Choque violento

Según efectivos de la comisaría de Ite, el accidente de tránsito con consecuencia fatal se produjo a las 12:30 horas aproximadamente, a la altura del kilómetro 93 de la carretera Costanera. El vehículo D7A-784 se empotró en la base de concreto y pereció de forma instantánea el conductor, quien luego fue identificado como Pablo Zapana Cárdenas (64).

El vehículo luego del choque contra el muro de concreto resultó con daños de consideración en su parte delantera, como el parachoques delantero roto y hundido.

Comunican a fiscal

Policías de Ite aislaron la zona con cinta de seguridad y dieron aviso a la fiscal de turno en Jorge Basadre, Elizabeth Quispe Torres, quien solicitó la presencia de los peritos PNP de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Región Policial Tacna.

El accidente de tránsito se produjo a la altura del km 93 de la carretera Costanera, en el inicio de la pista que lleva al pueblo de Ite

Se esperó más de tres horas para el levantamiento del cadáver, ya que representantes de la PNP y de la Fiscalía hicieron diligencias en la zona del accidente de tránsito para tratar de determinar el factor del despiste vehicular. Al lugar se hicieron presentes los familiares del varón que perdió la vida.

Se conoció que Pablo Zapana era un ciudadano conocido en la provincia Jorge Basadre y su deceso ha causado conmoción y tristeza.