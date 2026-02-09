Dos personas heridas dejó un violento accidente de tránsito registrado en la carretera de Tacna al Valle Viejo. Colisionaron la camioneta blanca marca Toyota modelo Hilux de placa Z7K-853 y el auto blanco marca Bluebird de matrícula Z5X-017.

Imprudencia de conductor

El accidente se registró a las 8:10 horas en el kilómetro 13 de la carretera de Tacna – Calana – Pachía, frente a la asociación Villa Hijos de Calana.

Según señala el conductor de la camioneta Toyota Hilux, Josué Arnold Ayna Zavala (24)se encontraba circulando cuando divisó adelante el auto que se estacionaba en la berma del carril de subida cuando giró intempestivamente para girar en “U”. Fue en esas circunstancias que la camioneta colisionó contra el auto y terminó volcado sobre su costado izquierdo.

Heridos llevados a emergencia

Hasta el lugar llegó personal policial que convocó a las unidades de emergencia de la compañía de bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Ángela Zavala Guillermo, ocupante del primer vehículo fue trasladada hasta emergencia del hospital Daniel Alcides Carrión de Essalud en Calana donde le diagnosticaron policontusapor accidente de tránsito. Serenazgo evacuó a Mario Ayna Estrella, también pasajero del primer vehículo, quien presentaba una herida contuso cortante con colgajo en el pabellón izquierdo y estaba policontuso por accidente de tránsito.

Ambas unidades fueron trasladadas por una grúa hasta la dependencia policial para continuar con la investigación y se comunicó al fiscal Abrahan Coronel Apaza, magistrado del Octavo Despacho de Investigación Preparatoria de Tacna.