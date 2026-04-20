Un moderno vehículo marca Nissan modelo Sunny Fe de placa Z5R-572 se incendió la noche del sábado cuando circulaba por la avenida Leguía cerca a óvalo Tupac Amaru.

La unidad era conducida por Melissa Jiménez Mamani, quien logró bajar de la unidad antes de que fuera alcanzada por las llamas. El fuego consumió rápidamente partes importantes del vehículo como el motor, el capó, neumáticos, parachoque, faros y otros.

Unidad quedó seriamente afectada en la parte del motor y capó. (Foto: Difusión)

Posible cortocircuito

Miembros de la Policía Nacional y Bomberos controlaron el siniestro con el apoyo de extintores de establecimientos comerciales. La Policía ya se encuentra a cargo de la investigación para determinar cómo se originó el siniestro aunque solo se reportaron daños materiales y no personales.

Se presume que el incendio se habría iniciado por un cortocircuito y que pudo haberse extendido a otros vehículos que circulaban por la zona.