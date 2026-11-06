Los miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna, presidido por el juez Pedro Franco Apaza, proclamó a las nuevas autoridades distritales de la región de Tacna que fueron elegidas del pasado 4 de octubre. La actividad fue transmitida virtualmente.

Distrito Gregorio Albarracín

En el joven distrito Gregorio Albarracín, uno de los más populosos con más de 100 mil habitantes, se proclamó como ganador a la alcaldía a Juan Alberto Seminario Machuca de Podemos Perú, mientras que su concejo estará integrado por los regidores Anderson Vásquez Saavedra, Ruth Soto Huamanga, Ángel Mamani Chura, Jenny Rosa Ccama, Efraín Cáceres Choque, Karina Oberti Sánchez, Rene Choque Apaza, todos ellos de Podemos Perú; Félix Carita Yupanqui y Noemí Mamani Ticahuanca de Ahora Nación, Roberto Bohorquez Liendo de Renovación Popular y Linda Miranda Caicho de Fuerza Tacna.

Distrito Alto de la Alianza

En el pujante y comercial distrito de Alto de la Alianza se declaró alcalde a Jhonson Frank Mamani Velásquez, regidores a Jorge Uruchi Cori, Yesenia Apaza Mamani, Justo Carpio Huanca, Maribel Vilca Choque y Fiorela Moreno Perca, de Ahora Nación, Jhon Huanca de Perú Primero y David Chura Cayahuanca de Progresemos.

Distrito Ciudad Nueva

En el cono norte, en el distrito de Ciudad Nueva se declaró alcalde a Óscar Rivera Cardoza de Ahora Nación, a los regidores Ignacio Chambi Quispe, Ruth Chino Laqui, Héctor Chino Chata, Verónica Huila Arias y Solín Layme Quispe, de Ahora Nación; Elías Onofre Mamani, de País para todos; y Feliciano Mamani Cañi de Alianza para el Progreso.

Distrito La Yarada Los Palos

En el joven distrito La Yarada Los Palos, que este 7 de noviembre cumplirá 11 años de creación, fue proclamado burgomaestre Wilber Hinojosa Mamani de Acción Popular y como regidores Simeón Medina Quispe, Lady Quispe Cruz, René Cotrado Maquera, Hilda Quispe Maquera, del mismo partido; y Rolando Vargas Utía del partido político Perú Primero.

Distrito Pocollay

En el tradicional e idílico distrito de Pocollay es alcalde Jorge Luis Alarcón Flores de Podemos Perú. Los regidores son Eliseo Mamani Atencio, Lyris Cardozo Ticona, Gonzalo Gallegos Aucapuri, Delia Condori Mamani, del mismo partido; y Hugo Rubén García Mamani (actual alcalde de Pocollay periodo 2023 - 2026) de Avanza País Partido de Integración Social.

Otros distritos de Tacna

En lo que respecta a otros distritos fueron proclamados alcaldes Cristian Alex Benique Calizaya de Alianza para el Progreso en Calana, Jimmy Salazar Pantigoso de Avanza País en Inclán, Bryan Jordi Gómez Llanqui de Podemos Perú en Pachía y Aureliano Gutiérrez Ayca de Unidos por Tacna en Palca.

Distritos de Jorge Basadre

En la provincia Jorge Basadre se proclamó como alcalde a Juan Pedro Paria Gallegos de Perú Primero en Ilabaya y a Adán Vargas Cárdenas de Alianza para el Progreso en Ite.

Distritos de Tarata

En Tarata ocuparán las alcaldías Gusman Gutiérrez Cutipa en Ticaco, Domingo Ninaja Calizaya en Tarucachi, Desiderio Quispe Mamani en Susapaya, Héctor Quenta Cruz en Sitajara, Clever Chagua Gutiérrez en Héroes Albarracín, Lizbeth García Franco en Estique Pampa y Hernán Tapia Quenta en Estique.

Distritos de Candarave

En la provincia de Candarave fueron proclamados como autoridades ediles Gleno Causa Cervantes en Cairani, Alan Flores Mamani en Camilaca, Ernesto Alvarado Alay en Curibaya, Josué Ángel Ríos Calizaya en Huanuara y Edilberta Conde Linares en Quilahuani.

Según se informó el Jurado Electoral Especial de Tacna continuaría el lunes con la proclamación de los resultados de las elecciones realizadas el pasado 4 de octubre.