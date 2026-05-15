El consejero regional de Tacna Yancarlo Acero Arias aseguró que el Gobierno Regional de Tacna está pasando momentos críticos en el tema presupuestal puesto que desde octubre se está venido registrando pagos pendientes por falta de recursos y esto se ha vuelto más crítico este mes.

Recordo que el pasado miércoles 13 de mayo los trabajadores de la obra de construcción de la sede de la Dirección de Educación protestaron debido a la demora en el pago de sus sueldos debido a que el Gobierno Regional no había pagado una valorización a la empresa contratista.

“Se tenía que presentar ese tema de manifestaciones y van a ver más incluso porque en una visita efectuada a los proyectos nos han informado que a las contratistas no se les está pagando las valorizaciones desde febrero”, anotó la autoridad.

Sólo esperan remesa del canon

Indicó que esta situación preocupa mucho y los consejeros han tenido un reporte del estado situacional por parte de la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial donde les han informado que efectivamente existe este problema y que la única solución es esperar que llegue la segunda remesa del canon minero a mediados de junio.

La autoridad apuntó que el Gobierno Regional se habría sobregirado en obras y proyectos. “Estamos buscando en qué momento se dio este quiebre, todo estaba proyectado para que se pueda pagar en su fecha, me parece que el año pasado en el primer trimestre el Gobierno Regional se ha sobregirado en 60 millones de soles al tratar de continuar con los contratos del colegio Luis Alberto Sánchez y el Auza Arce”, apuntó el consejero.