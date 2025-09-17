Contrabandistas que operan en los alrededores del control aduanero Tomasiri ubicado a la altura del kilómetro 1,265 de la carretera Panamericana Sur, al norte de la ciudad, atacaron a una patrulla de la Aduana e incendiaron la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco de matrícula EAD-616 de propiedad de la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria.

Tránsito de contrabandistas

El acto criminal se produjo pasado las 8 horas de hoy, cuando el personal de la patrulla aduanera realizaba un operativo para reprimir a los presuntos contrabandistas que suelen burlar el control aduanero Tomasiri utilizando automóviles con llantas acondicionadas y motocicletas lineales para desplazarse por la arena o trochas trasladando mercadería de procedencia extranjera sin la documentación legal para ser internados en el interior del país.

Divisan humareda

Según las investigaciones preliminares, el atentado a los aduaneros se produjo en la jurisdicción del distrito Inclán. Policías contratados por la Sunat-Aduana para el resguardo policial en el control aduanero Tomasiri se dirigieron al lugar de los hechos, ya que desde lo lejos se divisaba una gran humareda por el incendio provocado en el vehículo motorizado.

Desde la carretera Panamericana Sur se divisa la columna de humo por el incendio del vehículo aduanero

Disparos al aire

Se conoció que un policía estaba junto a dos o tres aduaneros dentro de la camioneta incendiada; el agente PNP tuvo que realizar disparos al aire para ahuyentar a los atacantes con fuego, así los aduaneros pudieron salir para ponerse a buen recaudo.

Más policías a la zona

El jefe policial de Tacna, general PNP Arturo Valverde Inga, luego de tomar conocimiento del hecho criminal se dirigió a la zona junto a otros oficiales de su comando para recoger más detalles de lo ocurrido y un contingente policial para la seguridad.