Personal de la Contraloría General de la República encabezados por el vicecontralor Marco Antonio Argandoña Dueñas visitó a la obra de Creación del servicio integral de agua y alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros, ubicada en distrito Gregorio Albarracín de Tacna.

La obra es ejecutada por el Consorcio Señor de los Milagros por un costo aproximado de 110 millones de soles, que a la fecha ha superado el 50% de ejecución bajo la modalidad de obras por impuesto financiados por la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín.

Contraloría efectuará más pruebas

Personal de la Contraloría llegó para atender el reclamo de los vecinos que se quejan de presuntas deficiencias en el tapado de las tuberías.

El vicecontralor señaló que hay alguna situaciones que no se han subsanado y que vendrá un equipo de Lima para hacer algunas pruebas porque quiere ver el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las tres etapas del Promuvi.

Afirman que se cumplió especificaciones

Los representantes de la contratista recalcaron que anteriormente vino la Contraloría atendiendo esta queja del tapado de las tuberías, se excavó un tramo de 20 metros comprobando que sí se había cumplido la especificación.

El supervisor Pedro Correa indicó que sí se ha respetado el expediente colocando una cama de apoyo, la tubería, la sobrecama y luego el material clasificado, en las dos etapas, I y II.

Quejas de pobladoras

El congresista Isaac Mita Alanoca, quien participó en la visita, recordó que hubo quejas sobre presuntas deficiencias. Aseguró que se ha constatado falencias y la empresa las está subsanando y lo que aún falta seguro lo hará en su momento.

Mita señaló que los pobladores se están quejando por que existen buzones sin tapa los cuales representan un riesgo para los niños y pobladores que pueden caer en el lugar.

Plazo hasta mayo de 2026

Los representantes del consorcio ayer explicaron que se está subsanando y se colocará las tapas ya que todavía están en plena ejecución teniendo plazo hasta mayo del 2026 para culminar la obra. Mita pidió que la colocación de tapas se haga de inmediato para prevenir accidentes.

“No tenemos atrasos más bien hay mayor metrado, inicialmente eran 3,500 conexiones y ahora son 8,000, se ha seguido un proceso, estamos tratando de terminar todo en el mismo plazo, en mayo del 2026 y no solicitar mayor ampliación” indicaron los contratistas.