Personal de la Contraloría General de la República, auditores de los órganos de control de la Policía Nacional del Perú (PNP), de Migraciones, del Ministerio del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores realizan desde la madrugada un operativo en la frontera con Chile. Según la Contraloría General, se ha dispuesto que 15 auditores de los órganos de control institucional realicen las visitas los días 3, 4 y 5 del mes de diciembre para verificar la seguridad fronteriza y control migratorio Perú-Chile ante el creciente flujo de migrantes indocumentados en el punto limítrofe del Perú con Chile.

Recorren los hitos

Desde las 3 horas el personal de la Contraloría se dirigió a la frontera con Chile a bordo de seis camionetas, se dirigieron hasta el hito Nº 1 a metros de la orilla del mar del Pacífico donde se entrevistaron con policías del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Francisco Bolognesi para conocer los posibles pasos no habilitados o trochas en la pampa que utilizarían las personas para el tránsito ilegal de un país a otro.

Línea de Concordia

La comitiva de auditores también llegó hasta la denominada Línea de la Concordia e inmediaciones de la línea fronteriza próxima a la carretera Panamericana Sur, zona donde hasta el lunes 1 había personas migrantes en espera de poder cruzar de Chile al Perú, quienes primero entraron al Perú burlando el control policial y fueron repelidos, pero que luego de ser retornados al lado chileno desaparecieron, ya que no se les halló en la ciudad ni terminal de Arica (Chile).

En el límite con Chile no hay migrantes, solo policías

Presunta corrupción

Por ello, la llegada de los auditores de control desde Lima sería también para conocer de cerca los presuntos hechos de corrupción que involucraría a ciertos policías a cargo de los puestos de control fronterizo en el límite de Perú y Chile, ya que por una información pública en un medio de comunicación chileno se informó que estarían cobrando 100 dólares por persona a migrante sin documento en regla para que pueda ingresar a territorio peruano.

Pampa fronteriza a orillas del mar del Océano Pacífico

Fiscalía investiga

Ante lo divulgado por la televisora Teletrece de Chile, sobre presunta corrupción de policías en la frontera, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Tacna el martes 2 ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado en contra de los que resulten responsables.

Denuncian en Chile

El canal chileno Teletrece ha recogido testimonios de transportistas que señalan a efectivos PNP como responsables de efectuar presuntos cobros de dinero a los migrantes para facilitar el paso a territorio peruano de forma irregular.

Alejandro fue un camionero entrevistado que dijo los agentes de la PNP “cobran hasta cien dólares para pasar. No sé cómo hacían pasar, pero lo hacían, eso es lo que decían. No sabían por dónde, otros pasaban caminando o por el cerro”.