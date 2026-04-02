La Contraloría General de la República - CGR alertó que la obra Mejoramiento y ampliación del complejo deportivo Villa Magisterial se encuentra desprotegida financieramente, debido a que la constructora no renovó las garantías de fiel cumplimiento y adelantos para materiales que vencieron el 8 y 13 de marzo, además del aval por directo que vence el 27 de marzo.

Según el Informe Nº 009-2026 (período de evaluación del 4 al 10 de marzo de 2026) los incumplimientos en el proyecto deja a la Municipalidad Provincial de Tacna sin herramientas legales para recuperar fondos públicos o saldos de adelantos por amortizar; en caso la obra se detiene o presenta fallas. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de “intervención económica”, una medida que se tomó para garantizar que los trabajos concluyan.

Retrasos en materiales clave

Durante las inspecciones físicas realizadas el 5 de marzo, los auditores constataron que partidas relevantes, presentan un avance del 0%. Entre ellas destacan la instalación del grass sintético para el campo de futsal y la cobertura de aluzinc para la cancha de usos múltiples.

Según el calendario de obra, estos trabajos debieron culminar a finales de enero de 2026, pero a la fecha de la inspección solo se encontró la base de tierra compactada para el campo de futsal y las estructuras metálicas para la cobertura vacías.

Contraloría evaluó la obra del 4 al 10 de marzo de 2026. (Foto: Difusión)

Responsabilidades y plazos

La Contraloría recordó que es deber de la municipalidad controlar permanentemente la vigencia de estas cartas fianza. Al haber vencido los plazos, la Municipalidad Provincial de Tacna tiene la facultad legal de ejecutar las garantías para salvaguardar el dinero del Estado.

El informe ha sido comunicado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna para que se adopten las acciones correctivas urgentes, exija la renovación de las cartas fianzas y garantice que el contratista cumpla la culminación de trabajos para no dilatar la puesta en servicio de este proyecto.