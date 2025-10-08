Jhonn Elvis Paredes Salazar (38), natural de Trujillo, quién había sido traído del norte al penal de Challapalca de Tacna en marzo del 2024 por el delito de tenencia ilegal de arma y como presunto cabecilla de una banda criminal, recobró su libertad y fue detenido por agentes de la comisaría de Tarata al contar con una orden de captura o requisitoria por delito de robo agravado.

Paredes fue traído ayer a la ciudad de Tacna bajo fuerte custodia policial para ser puesto a disposición de la Policía Judicial y ser trasladado al Juzgado de Piura que lo solicita. Previamente fue enrolado al sistema policial o “fichado· en la Oficina de Criminalística (Oficri) de la Región Policial Tacna y sometido a un examen médico legal.

Reubicación de reos

En marzo del 2024 el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitó al Ministerio de Justicia trasladar a reos peligrosos de Trujillo a otros penales; así salieron de la cárcel El Milagro 13 reos, considerados como cabecillas de bandas criminales, entre ellos Paredes Salazar que fue trasladado a Challapalca.

Esa vez los reos de alta peligrosidad trasladados a Challapalca, Juliaca, Ancón y Cochamarca pertenecían a las bandas de Los Pulpos, Los Malditos de El Triunfo, La Jauría, Los Justicieros, Los Compadres y otros.