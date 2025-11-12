En el complejo Polideportivo Municipal del distrito de Pocollay se realizará de 25 al 28 de noviembre la Copa Sudamericana de Futsal Down Perú 2025 con la participación de jóvenes talentos de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Perú. Dicha actividad fue confirmada ayer por representantes de la Confederación Latinoamericana de Futsal Down y la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down, el Consejo Regional del Deporte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de la región Tacna, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) mediante el Proyecto Deportivo Regional, la Municipalidad Distrital de Pocollay.

Cinco países

Serán decenas de personas, entre deportistas, entrenadores y padres de familia, las que llegarán a la Ciudad Heroica como integrantes de las delegaciones o equipos como Peñarol (Uruguay), Galápagos (Brasil), Andar FC (Argentina), Cobreloa (Chile) y por el Perú estará el club Edde Cuéllar que es el campeón nacional de Futsal Down 2025. Asimismo, el equipo ganador tendrá la opción de participar en el Mundial de Futsal Down - México 2026.

Inclusión social

Según los organizadores, el evento busca promover el desarrollo integral y la inclusión social de personas con Síndrome de Down, a través del deporte, mejorando sus habilidades motoras, fomentando el trabajo en equipo, la disciplina y la autoestima.

Jóvenes con talento deportivo

La comisión organizadora brindó detalles del campeonato deportivo en la conferencia de prensa que se realizó en el auditorio Manuel Flores Calvo de la comuna de Pocollay, donde estuvieron presentes la secretaria general de la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down, Gissely Alvarado Ramírez; el mejor jugador de la liga a nivel nacional, Jhon Villavicencio; el presidente del IPD Tacna, Juan Quispe Cáceres; el alcalde distrital de Pocollay, Hugo García Mamani; el jefe del Proyecto Deportivo Regional del GRT, Jhon Barahona y la presidenta de la Asociación de Síndrome de Down Unámonos Tacna, Magdalena Véliz.

Comisión organizadora anunció el evento deportivo

El alcalde de Pocollay indicó que su distrito se prepara para recibir la Copa Sudamericana de Futsal Down 2025, como un referente en la promoción del deporte inclusivo y la integración regional. Destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y entidades deportivas para promover la inclusión, fortalecer la integración regional y brindar espacios de competencia que potencien el talento de los participantes de manera segura y profesional.

Ingreso gratuito

Hay que indicar que en el torneo se desarrollará del 25 al 28 de noviembre en el Polideportivo ubicado en la avenida Hermanos Reynoso de Pocollay el ingreso del público será gratuito.