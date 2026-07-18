Se disputaron las finales y los partidos por el tercer lugar de la disciplina de fútsal de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos etapa Ugel (provincia de Tacna) 2026 en el campo deportivo del estadio Enrique Pailardelle.

Categoría “C”

En lo que corresponde a la categoría “C” de varones la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi venció al representativo del William Prescott, mientras que en damas el colegio Carolina Freyre Arias sucumbió ante el plantel Manuel A. Odría.

En la lucha por el tercer lugar en varones el colegio Antonio Encinas Franco ganó al representativo de Carlos Armando Laura, mientras que en damas Santa Cruz ganó al colegio Jorge Chávez.

Categoría “B”

En la categoría “B” en varones el colegio Modesto basadre ganó al elenco de San José de Nazaret, mientras que en damas el colegio Enrique Paillardelle ganó al cuadro de Jorge Chávez.

En los partidos por el tercer lugar en varones el colegio Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico ganó al elenco de Manuela A. Odría y en damas Teresita del Niño Jesús ganó al colegio 28 de Julio.

Colegios en el podio

Con estos resultados en la categoría “C” de varones: el primer lugar fue para el colegio Coronel Bolognesi, el segundo para William Prescott y el tercero para el colegio José Antonio Encinas Franco.

En la categoría “C” de damas: el primer puesto fue para el colegio Manuela A. Odría, el segundo para el colegio Carolina Freyre Arias y el tercero para el plantel parroquial Santa Cruz.

En la categoría “B” de varones: el primer lugar fue para el colegio Modesto Basadre, el segundo para el colegio San José de Nazareth y el tercero para Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico.

En la categoría “B” de damas: el primer lugar fue para Enrique Paillardelle, el segundo para el Jorge Chávez y el tercero para Teresita del Niño Jesús.