El Frente de Defensa de Tacna lanzó una última advertencia al Ejecutivo otorgándole siete días de plazo para reubicar a los 98 internos de alta peligrosidad trasladados al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata. De no atenderse la exigencia, la región enfrentará una paralización total e indefinida que afectará todas las actividades.​

Dante Morales, presidente del Frente de Defensa de Tacna, advirtió que si no obtienen una respuesta favorable hasta el lunes 13 de enero, se reunirán para establecer las características específicas de la huelga indefinida que implementarán en toda la región.​

El dirigente informó que el pasado 9 de enero presentaron un memorial ante la Prefectura de Tacna destinado a la Presidencia de la República, donde demandan la reubicación inmediata de los reclusos y el cumplimiento del compromiso gubernamental de no continuar enviando más internos al establecimiento penitenciario.​

Denuncian hacinamiento en el penal

Morales denunció que el centro de reclusión opera con un hacinamiento aproximado del 50%, situación que eleva peligrosamente los niveles de inseguridad en la zona. El representante del Frente de Defensa recordó los recientes descubrimientos de acceso ilegal a internet por parte de los reclusos y episodios violentos registrados dentro de las instalaciones.​

Adicionalmente, alertó sobre el deterioro ambiental que sufre la comunidad de Maure debido al incremento de residuos y contaminación generados por la sobrepoblación carcelaria en Challapalca.​

El dirigente rechazó firmemente cualquier posibilidad de trasladarse a la capital para negociar. En su lugar, exigió que el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un representante del Ejecutivo con poder de decisión se desplacen hasta Tacna para sostener el diálogo directamente en la región afectada.​