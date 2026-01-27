Se registraron dañosmateriales en la asociación Jóvenes Unidos ubicado en el distrito Gregorio Albarracín y también la quema de arbustos en un área de Para Grande en la ciudad de Tacna. Los terribles siniestros conllevaron a unaardualabor del Cuerpo General de Bomberos del Perú.

El primero de ellos ocurrió en la asociación Jóvenes Unidos perteneciente al Programa Municipal de Vivienda Señor de los Milagros de cGregorio Albarracín. Hasta el lugar llegó el vehículo contra incendios de la Compañía 24 así como personal de dichacompañía para atender la emergencia.

Hubo daños materiales en la vivienda del poblador Porfirio Mamani. Resultaron quemadas algunas habitaciones y aparentemente todo apunta que se habría presentado debido a un cortocircuito, según lo que informaron los hombres de rojo. Afortunadamente no se registraron daños personales.

Incendio de maleza

En el sector de Para Grande se produjo otra emergencia. Se trató de un incendio en 250 metros cuadrados de arbustos y maleza que terminaron carbonizadas. Máquinas de la Compañía 124 y 110 se trasladaron a la zona para sofocar el fuego y evitar la contaminación ambiental. Del mismo modo se redujo las posibilidades de que dicho incendio llegue hasta las viviendas aledañas.

Especialistas recomendaron a personas tomar las medidas preventivas debido a que debido al intenso calor es más proclive la ocurrencia de siniestros sobre todo por la acumulación de material inflamable.