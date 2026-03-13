Un total de 4 toneladas y media de recursos hidrobiológicosfueron decomisados entre el martes y miércoles por los fiscalizadores del Produce en las caletas del litoral de Tacna. La directora regional de la producción de Tacna Bertha Ortega Cutipa informó que la principal infracción cometida es el exceso de las cuotas asignadas a las embarcaciones.

El producto consistente principalmente en bonito fue trasladado a la poblados de San Pedro, Calleraco, Quilahuani, Santa Cruz y Candarave, en la provincia andina de Candarave, para ser distribuido entre sus pobladores de forma gratuita.

Naves “vikingas”

Respecto a la queja de los pescadores artesanales Morro Sama sobre la presencia de naves “vikingas” que estarían extrayendo pescado a pesar del cierre de puerto por el oleaje anómalo, indicó que según documentos y observación se trata de embarcaciones artesanales.

Dijo que de todas maneras se solicitará a la Dirección de Capitanía de Puerto que se haga un cubicaje para establecer su verdadero volumen.