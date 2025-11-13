El poblador y dirigente Edgar Mamani Ccallipresentó en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios una denuncia en contra del alcalde del distrito de Ciudad Nueva en la región Tacna, Walter Cardoza Chura, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en su forma de peculado doloso agravado por apropiación para si.

Explicó que de los almacenes del programa de vaso de leche y comedores que administra el municipio hay un faltante de 4,108 tarros de leche y 1,412 kilos de cereal, valorizados en 16,800 y 11,579 soles respectivamente, tal como lo ha constatado la Contraloría

Pobladores vulnerables afectados

Solicitó que el Ministerio Público esclarezca dónde están dichos alimentos que eran para beneficiar a 1,035 niños de escasos recursos de la jurisdicción, 16 madres gestantes y 12 lactantes.

Recordó que no es la primera denuncia contra autoridades de ducho municipio. Ya anteriormente fueron denunciados quienes resulten responsables por las deficiencias en la obra de construcción de la avenida Expedición Libertadora. Incluso los regidores han sido denunciados por omisión al no fiscalizar la gestión en la cual, según Mamani Ccalli, se han presentado irregularidades.