Por presunta inconducta funcional grave y afectación patrimonial al Estado fueron denunciados directivos y funcionarios de la Zofratacna así como el presidente de la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca de Tacna (AJU Zotac). La denuncia fue formulada el 19 de octubre ante el Órgano de Control Institucional de la Zofratacna por el asociado Omar Blas Cortez.

Según el documento, en agosto del 2026 culminó la vigencia de poder de Julio Gonzáles Ayala tal como lo demuestra el certificado de Registros Públicos y el estatuto de la AJU Zotac en su artículo 40 último párrafo indica exclusivamente que vencido el periodo este no continuará en sus funciones, por lo que no tiene poderes para participar en el directorio de la entidad.

Continúa en directorio

Sin embargo, según refiere la acusación, en setiembre la alta dirección de la Zofratacna restituye la participación de Gonzáles Ayala sin la acreditación ni vigencia que lo ampare.

Los denunciados ante el Órgano de Control Institucional son José Condori Salinas, en su capacidad de presidente del consejo de administración de la Zofratacna; Vidali Agüero López, gerente general de la entidad; Ramiro Valdivia Rodríguez, asesor jurídico de la Zofratacna; y Julio Gonzáles Ayala, en su condición de ex representante de AJU Zotac y reincorporado ilegalmente como director.

Representación es temporal

Por su parte el presidente de la AJU Zotac Julio Gonzáles, consultado por este medio, respondió que desconocía dicha denuncia ya que aún no ha sido notificado.

Manifestó que si bien es cierto asumió el cargo en agosto del 2024 se encuentran actualmente en pleno proceso de elecciones debiéndose culminarse en noviembre próximo. Recordó que el anterior consejo directivo también perdió vigencia en mayo sin embargo continuó hasta agosto.

Explicó que no se puede permitir dicho vacío en el directorio de la Zofratacna ya que de haber tres ausencias del director de la AJU Zotac se pierde dicha representación, razón por la cual se le ha dado la representación temporal hasta que se nombre el nuevo consejo directivo.

Trasfondo de la denuncia

Aclaró que el denunciante Omar Blas Cortez no es usuario ni socio de la AJU Zotac y más bien es parte del entorno del expresidente de la AJU Zotac Luis Chino (2022 - 2024) y su ex asesor Efraín Mamani, éste último actual presidente del directorio de la Zofratacna.