Agricultores del distrito de Ite en la región de Tacna denunciaron el intento de captación ilegal de agua del río Locumba por parte de una asociación de agricultores denominada “Cinco Estrellas”.

La vicepresidenta de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidraulico Ite Violeta del Carpio Chacón informó que el 27 de setiembre a las 15 horas detectaron a personas ajenas instalando mangueras de 4 pulgadas frente al lateral A con la intención de captar agua.

Foráneos no presentaron permiso

En dicho lugar el señor Henry Vizcarra Mamani se presentó como presidente de la Asociación “Cinco Estrellas” asegurando que contaban con autorización de la Autoridad Local del Agua (ALA), pero sin mostrar documentos. Declaró que los funcionarios de la ALA le dijeron que primero capte agua y que luego iban a formalizar el permiso.

Del Carpio Chacón recordó que el Decreto Supremo 004-2009 declara agotados los recursos hídricos superficiales en la cuencas de los ríos Caplina, Sama y Locumba, por lo cual solicitaron al administrador de la ALA Ricardo Castillo Salazar aclarar si su representada autorizó la extracción.

Autoridad Local del Agua hace “mutis”

Pese a los oficios enviadosel 29 de septiembre y un reiterativo el 6 de octubre, la ALA no se ha pronunciado, razón por la cual han cursado documentos a la subprefectura de Ite y a través de ella a la Prefectura Regional de Tacna y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).