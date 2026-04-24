El servidor municipal nombrado y promotor de la vacancia del alcalde pocollaíno Hugo García Mamani, Andrés Álvaro Coarite Laura, denunció ante el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) un incremento inusual de cambios domiciliarios y la detección de hasta 30 personas que cambiaron de domicilio a una misma dirección en el distrito de Pocollay.

Así lo dio a conocer a través de la solicitud enviada al Reniec este miércoles 22 de abril al jefe del Reniec así como a la Subdirección de Depuración Registral y Electoral y a la Subdirección de Procedimiento Electoral y Georeferenciación.

“Solicito se disponga de manera inmediatamente una operación de fiscalización domiciliaria y verificación de campo en el distrito de Pocollay”, requirió dicho ciudadano.

Indicio de “votos golondrinos”

Explicó que se observa un flujo migratorio hacia Pocollay de más de 3,000 ciudadanos y que es particularmente alarmante existencia de predios que albergan a 30 o más ciudadanos con una misma dirección, situación que técnicamente configura un indicio de votos golondrinos.

Para sustentar lo dicho envío las direcciones en las asociaciones: Las Colinas manzana B lote 1; Manco Cápac manzana A lote 6; Vista Alegre manzana L lote 4; Las Peñas manzana D lote 3, manzana I lote 10, manzana H lote 17, manzana E lote 1; y la avenida Las Bugambillas Nº 237.

Según el denunciante estas inscripciones fraudulentas vulneran la integridad del padrón electoral afectando el derecho de los verdaderos residentes de Pocollay de elegir libremente a sus autoridades locales sin injerencias externas.