Agricultores y comerciantes que estaban ocupando el campo ferial La Agronómica fueron desalojados esta tarde en un operativo de recuperación extrajudicial ejecutado por la Policía Nacional ha pedido del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), del Ministerio de Agricultura, propietaria del terreno.

Los agricultores y comerciantes ocuparon dicho espacio desde el 2020 cuando fueron instalados con el fin de descongestionar el mercado Grau en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Operativo fue ejecutado por 100 efectivos por gestión del INIA. (Foto: Adrian Apaza)

Se negaban a dejar predio

A pesar de que la emergencia sanitaria se levantó en el 2023 los comerciantes y agricultores se negaban a salir, aduciendo que las autoridades debían entregarles otro terreno de similares condiciones donde pudieran implementar un mercado y desarrollar su trabajo.

Un contingente de más de 100 policías de diversas unidades llegó hasta la explanada y conminaron a los comerciantes a retirarse. Los vendedores al verse superadosen número y por la sorpresa del operativo, optaron por desensamblar sus puestos y retirar su mercadería.

Superados en número los comerciantes retiraron sus puestos. (Foto: Adrian Apaza)

Éxodo de comerciantes

Durante toda la tarde los comerciantes y agricultores retiraron verduras, frutas, tubérculos, abarrotes y otros productos, ya sea caminando, en triciclos, combis y camionetas.

Justo hoy se había dispuesto en este mercado denominado La Agronómica la limpieza y fumigación, por lo cual muchos tenían su mercadería fuera de sus puestos. Esto fue aprovechado para ejecutar el desalojo con los puestos desocupados y cuando había menos vendedores. Hoy habían unos 300 comerciantes, pero los jueves, sábados y domingos, de mayor afluencia, hay alrededor de 1 000.