Cinco personas implicadas en presunto delito contra el patrimonio (usurpación) fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú tras un operativo en la asociación Quebrada de Viñani en el distrito Gregorio Albarracín, Tacna, donde se producía una alteración del orden público por invasión de vivienda.

Policías de la comisaría Albarracín acudieron a las 17 horas a ese sector y vieron a un grupo de personas en una vivienda. Luego se presentaron César Maquera Quispe (42) y Celestina Ayque Chipana (31) para denunciar que habrían sido víctimas de usurpación de su terreno en la asociación Quebrada de Viñani por parte de Adán Ramos Alanoca (32), Tito Fora Ramos (52) y Blanca Flora Ramos (40).

Terreno le pertenece al Estado

Entre el pleito el personal policial consultó a la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) sobre la situación de los terrenos donde se habría establecido la asociación Quebrada de Viñani y la funcionaria edil Sandra Alarcón Varillas dijo que esa vasta extensión de tierra pertenece al Estado y había sido invadida, por lo que las cinco personas implicadas en el lío con enfrentamiento fueron detenidas por usurpación.

Presuntos traficantes de terrenos estarían detrás de grupos de personas que se posesionan de tierras en quebradas y cerros de Viñani.