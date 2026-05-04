Dos integrantes del Ejército Peruano fueron detenidos tras ser acusados de intentar apoderarse de armamento de largo alcance dentro del cuartel EP Tarapacá, ubicado en el distrito Gregorio Albarracín, en la región Tacna. El caso ocurrió durante la madrugada de este domingo y es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Los intervenidos fueron identificados como los sargentos de segunda Pedro Luis Zamudio Castillo, de 21 años, e Ico Ramírez Castillo, de 19. Ambos quedaron bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias por este caso.

Detalles del caso

De acuerdo con la información policial, los dos militares habrían ingresado por áreas no autorizadas dentro de las instalaciones del cuartel. Luego se dirigieron a un puesto de vigilancia donde se encontraba un soldado realizando servicio.

Según las primeras investigaciones, los implicados habrían amenazado al militar con el objetivo de quitarle su fusil de reglamento. Sin embargo, no lograron concretar el robo.

Tras ese primer intento, los investigados se desplazaron hacia otro punto de vigilancia dentro del recinto militar. En ese lugar también habrían agredido a otro efectivo que se encontraba cumpliendo funciones.

Luego de no concretar la sustracción del armamento, ambos militares intentaron esconderse dentro de las instalaciones. Personal del propio cuartel logró ubicarlos y retenerlos.

Tras ello, se dio aviso a la Policía Nacional para proceder con la intervención correspondiente. Los agentes llegaron al lugar para continuar con las diligencias del caso.

Investigación fiscal

Los dos detenidos fueron trasladados al área de Robos de la Divincri de Tacna. En esa unidad permanecen mientras se desarrollan las investigaciones respectivas.

El Ministerio Público inició diligencias por el presunto delito de tentativa de sustracción de armas de fuego. Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.