Un importante golpe a la receptación de celulares robados asestó la Policía en un operativo en la conocida galería Gamarra ubicada en la avenida Patricio Meléndez en pleno Cercado de Tacna.

En el operativo participaron 55 agentes de diferentes unidades, dos patrulleros de la Comisaría Central, un patrullero del Escuadrón Verde, una minivan de la Unidad de Servicios Especiales y el fiscal de prevención del delito Hugo Manzanares Rojas.

Dos varones fueron detenidos

La actividad se llevó adelante el sábado a las 15 horas en el conocido establecimiento comercial dedicado al servicio técnico y venta de celulares y accesorios. En el lugar se intervino a Marco Cristofer Mejía Mamani (24), peruano, quien tenía en su poder ocho equipos celulares de las marcas Apple, Huawei, Samsung y otros.

Al consultarse en el sistema de Osiptel el código IMEI de un celular Apple modelo iPhone 12 se descubrió que este estaba reportado como “sustraído”.

Asimismo se intervino al peruano Jonatan Luis Marín Huareccallo (21), quien portaba siete celulares y dos tablets de las marcas iPhone, Xiaomim, Samsung, Redmi, Sky, Dcogge, Honor y otros. Al hacerse la revisión de los equipos marca Honor color celeste y el celular marca Samsung color azul oscuro, se reveló que estos figuraban como “sustraídos” en el sistema del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones.

Delito contra el patrimonio

Ambas personas quedaron en calidad de detenidas y trasladadas hasta la dependencia policial para ser procesadas por el presunto delito contra el patrimonio – receptación. El operativo se llevó adelante como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad.

Los dos varones detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia y se comunicó al fiscal de turno Ana Cecilia Gamarra Peña.