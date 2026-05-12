El exalcalde del distrito de Huanuara en la región Tacna y actual gerente de la Municipalidad Distrital de Tarucachi, Gary Porfirio Calizaya Ramos, fue detenido por la Policía Nacional del Perú cuando manejaba en estado de ebriedad y causó un choque la tarde del domingo.

El accidente se produjo en el kilómetro 1 297 de la carretera Panamericana Sur en instantes que conducía la camioneta blanca 4x4 doble cabina de matrícula V7J-880, la cual colisionó con el auto Z4T-473 conducido por Carlos Gustavo Paredes Vignola.

La Policía intervino a ambos conductores y los sometió al dosaje etílico dando positivo para la exautoridad. Cabe anotar que en el 2019 Gary Calizaya fue sentenciado a un año de prisión suspendida con reserva de fallo por el delito de peligro común - manejar en estado de ebriedad.