Dos servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Tacna fueron detenidos la tarde de ayer por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, luego que acudieron a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) en la urbanización El Olivar utilizando un vehículo de esa institución pero con fines particulares. Fueron detenidos la funcionaria Natividad Carrillo Román y el chofer Nemecio Arpasi Anahua, dni n°01344994, conductor de la dirección regional de transportes y comunicaciones de Tacna.

Alertan a la PNP

Según la investigación preliminar, agentes de la Dircocor efectuaron la intervención policial a las 17 horas del lunes 9, tras obtener la información que la exdirectora de Transportes se había movilizado a esa sede policial en un vehículo perteneciente al Estado para participar de una diligencia policial fiscal por una investigación anterior que se le sigue.

Los policías detuvieron en flagrancia delictiva en el frontis de la Dircocor, en la urbanización El Olivar, manzana B6, lote 13, a Natividad Carrillo y Nemecio Arpasi a bordo de la camioneta marca Toyota modelo Noah color blanco perla de placa EAI-584 perteneciente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, según la Sunarp.

Avisan a fiscal

Policías indicaron que el vehículo era utilizado por la funcionaria y el trabajador en una actividad ajena al servicio, al concurrir a la sede de la Dircocor, por lo que se comunicó al fisca Erwin Gutiérrez Hanco, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, quién dispuso al detención preliminar de ambos y la incautación del vehículo EAI-584.

Incautan celulares

Asimismo, a Nemecio Arpasi se le incautó un celular marca Honor X8A y a Natividad Carrillo otro celular marca Honor color gris, las mismas que serán sometidas a una revisión en el transcurso del día.

Esta mañana por una fuente de la DRTC de Tacna se supo que Natividad Alcira Carrillo es actualmente directora de la Dirección de Transporte Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna.

El jueves 5 fue intervenido una camioneta de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza en las afueras de la Unidad de Flagrancia

También un municipio

Hace cinco días atrás, agentes de la Dircocor intervinieron a Pablo Quispe Quispe (chofer) e Iveth Valeriano Escobar (asistente de alcaldía) a bordo de la camioneta Nissan Frontier color gris de placa EAI-829 de propiedad de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza por presunto delito de peculado de uso. Según policías, esos servidores ediles realizaban actividades ajenas al servicio, ya que el jueves 5 por la tarde el vehículo fue desplazado hasta la calle Rufino Albarracín, cerca de la Unidad de Flagrancia, a donde había sido llevado detenido el alcalde de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, por presunto delito de violencia y resistencia contra la autoridad.