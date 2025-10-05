Un funcionario municipal fue detenido en el distrito Inclán, en la región Tacna, tras ser denunciado por el presunto delito de violencia familiar luego de una búsqueda policial.

Se trata del contador Esteban Jesús Torres Jacho (47) quien laboraba en la oficina de Presupuesto de la Municipalidad Distrital Inclán y fue trasladado a la comisaría de Familia.

Denuncia de pareja

Según la Policía Nacional, efectivos de la comisaría Inclán efectuaron la búsqueda, ubicación y captura del varón denunciado por violencia familiar en agravio de su enamorada de iniciales M.T.R. (32) ocurrido a las 6 horas en una vivienda de la calle Samuel Alcázar en el poblado Para Chico.

El hecho fue comunicado al fiscal Wilbert Chávez Torres, quien dispuso que sea trasladado a la comisaría de la Familia. De esta manera se inició las diligencias por el delito de violencia familiar.