Por labores de inteligencia personal del Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Tacna intervino a Yerald Tapia Condori (33) alias “Caracol” y a Wilson Condori Callomamani (35) alias “Chicha” por tentativa de hurto de piezas de vehículos en el distrito de Pocollay. Los varones integrarían la banda criminal “Los Chavos del cono sur”.

Los agentes divisaron a las dos personas en actitud sospechosa en la avenida Los Ángeles, frente al estadio municipal de Pocollay, donde se encontraban varios vehículos estacionados al desarrollarse el torneo de la Liga de Fútbol del Menor y procedieron a su detención a las 10:20 horas.

Iban en un vehículo color gris en actitud sospechosa. (Foto: Correo)

Sospechosos tenían herramientas

Los sospechosos iban en en un vehículo Toyota modelo Yaris color gris oscuro metálico de placa de rodaje X3J-215 merodeando la zona en actitud llamativa y fueron intervenidos por la Policía.

Al revisar sus pertenencias se les encontró las herramientas, alicate de corte, desarmadores, dos rachis, destornilladores y guantes los que usarían para cometer sus fechorías.

Se les encontró las herramientas, alicate de corte, desarmadores, dos rachis, destornilladores y guantes. (Foto: Correo)

Investigan robo de autopartes

El jefe de la Deprove, mayor PNP Jesús Ramos, informó que Yerald Tapia había purgado una condena en el Penal de Pocollay por hurto de autopartes en el 2022. El vehículo intervenido llevaba un casquete de Radiotaxi Thanos Express. Se encontraron dos latas de cerveza y una botella de vino. Los peritos de criminalística recogieron huellas dactilares.

Una mujer llegó para reportar el robo de la memoria de su vehículo en la madrugada en la calle Gregorio Albarracín. Otro varón se acercó para denunciar el robo de autopartes de su unidad en la asociación O’Donavan la madrugada del sábado. Se conoció que había ocho denuncias presentadas en la Policía por hurto de autopartes desde el 6 de diciembre.