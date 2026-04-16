La abogada Jacqueline Ancco Pineda (38) fue detenida hoy como sospechosa de la muerte violenta de la empresaria Daysi Rossana Rojas Quenta (65), tras un operativo realizado por agentes del área de Inteligencia de la Región Policial Tacna y de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en las inmediaciones del centro comercial Polvos Rosados. La letrada fue interceptada a las 9 h frente de un puesto de periódicos y cuando al parecer esperaba a una persona. Los investigadores del Depincri sospecharon de ella al saber que era amiga de la gerente de la empresa de transportes Cooperativa Perú, la citaron para tomarle su declaración tras hallarse el cadáver de Rojas en su vivienda de la urbanización Santa Elena enterrada con cemento debajo de las gradas de una escalera, pero no se presentó y estaba inubicable.

Homicidio calificado

Del Ministerio Público informaron que el personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna consiguió la detención preliminar por 72 horas (3 días) de Jacqueline Ancco Pineda, sindicada como sospechosa del presunto delito de homicidio calificado de la empresaria Daysi Rojas Quenta que había desaparecido el 25 de marzo y su cuerpo fue hallado el 8 de abril, enterrado en su propia vivienda.

La captura de la mujer sospechosa se ejecutó luego que la fiscal Jossie Sánchez Sumari logró que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria emita la orden judicial para la detención de Jacqueline Ancco Pineda a través de la Resolución N° 1 del 13 de abril de 2026.

Realizan diligencias

Tras su captura, Ancco se halla bajo custodia en la sede del Depincri o Central Operativa de Investigación Criminal de la PNP. La Fiscalía ha dispuesto el inicio de los interrogatorios, la realización de peritajes técnicos que incluyen la verificación dactilar y el reconocimiento médico legal. También, se efectuará la extracción y el análisis de comunicaciones mediante la revisión de registros telefónicos y mensajes de WhatsApp.

Jacqueline Ancco fue trasladada al Instituto de Medicina Legal y a la Oficina de Criminalística por la tarde.

Torturada y estrangulada

Como se informó, luego de la autopsia al cadáver de Daysi Rojas Quenta se conoció que el deceso fue por “asfixia mecánica por elemento constrictor cervical externo, traumatismo toráxico cerrado, politraumatizado”, lo que evidenciaría que la mujer fue torturada y estrangulada.

Durante las exequias de la empresaria en el cementerio Parque del Recuerdo, la única hija que vino del extranjero, las amistades y compañeros de trabajo del rubro transporte internacional Perú-Chile reclamaron justicia para Daysi Rossana.

Más implicados en crimen

La fiscal Jossie Sánchez dijo hoy de forma escueta que se hacían las diligencias de carácter reservado porque se estaba por identificar a otras personas que habrían participado en el crimen; el coronel PNP César Becerra Salas (jefe del Depincri) también fue breve en declarar sobre el caso; dijo que continuaban investigando.

Para familiares y amigos, más de una persona habría participado en el atroz crimen, ya que luego de matar a la empresaria tuvieron que hacer un trabajo de construcción civil para esconder el cuerpo con tierra y cemento, detrás de un pequeño muro en la parte baja de una escalera.

Manipularon su celular

Daysi Rossana perdió comunicación el 25 de marzo; integrantes de la promoción 78 de la IEP Corazón de María a la que pertenecía denunciaron la desaparición, tras enterarse que de forma extraña o sospechosa el celular de la empresaria seguía siendo manipulada solo para mensajes de texto por el WhatsApp y no respondían llamadas ni dejaban mensajes de audio.