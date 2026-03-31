Un efectivo de la PNP que labora en la región Arequipa fue intervenido la noche de ayer por un presunto delito aduanero en la modalidad de contrabando de mercancía consistentes en lentes y monturas de procedencia extranjera que era trasladada de Tacna a la Ciudad Blanca en compartimientos tipo “caletas” en el vehículo que conducía. El suboficial de segunda PNP Erick Antony Usuriaga Cuti (37) y Susana Laura Parari (24) quedaron con detención preliminar por disposición del fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enriquez y vienen siendo investigados en la sede de la Policía Fiscal.

Revisión de vehículo

Según las indagaciones, pasado las 21 horas del lunes 30 hasta el complejo aduanero Tomasiri, ubicado a la altura del kilómetro 1,265 de la carretera Panamericana Sur al norte de Tacna, llegó el automóvil marca Kía modelo Río color gris de placa V7Q-418 conducido por Erick Usuriaga y que tenía como pasajero a Susana Laura.

Ese vehículo que circulaba en sentido de sur a norte (Tacna a Arequipa) fue sometido a una revisión rutinaria por el personal de la Intendencia de Aduana de Tacna, como se realiza a los vehículos que circulaban de Tacna al interior del país, y grande fue la sorpresa de los interventores que en diferentes sectores del vehículo había mercancía sin la documentación legal, aparentemente oculta en compartimientos.

Mercancía oculta

Los aduaneros hallaron lentes, monturas y estuches de diferentes marcas y modelos, en bolsas de polietileno y ocultos en una especie de urna en la parte baja del asiento posterior del automóvil, también en el interior de una caja de parlante que estaba en la maletera del vehículo, por lo que dieron aviso al personal de la Policía Fiscal y al representante del Ministerio Público.

En auto que partió de Tacna hacia Arequipa se halló mercancía de procedencia China

Presunto contrabando

La diligencia de retiro y conteo de la mercadería hallada se efectuó hasta cerca de la medianoche; después el fiscal Gutiérrez dispuso la detención de las dos personas para ser investigadas por el presunto delito de contrabando, tras conocer por información de la Aduana que el aforo de esa mercancía sería 8 mil dólares y que superaba las 4 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Incautan vehículo

De acuerdo a información brindada por agentes de la Policía Fiscal de Tacna, el representante del Ministerio Público avaló la detención preliminar del policía Erick Usuriaga Cuti que prestaba su servicio en Arequipa y habría viajado a Tacna por un aparente motivo personal. El automóvil V7Q-418 es de propiedad de José Usuriaga Cuti según la Sunarp, fue incautado y enviado al depósito de la Aduana.