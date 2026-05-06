Agentes de la Policía Nacional detuvieron al ciudadano identificado como Ronny Alberto Huillca Coahila (25) por el presunto delito contra la libertad sexual - violación sexual de menor de edad.

La madre identificada como C.R.C.A. (39) solicitó apoyo del personal policial para ubicar a su hija de 15 años que se encontraba desaparecida. A través del sistema de posicionamiento global (GPS) en su celular pudo detectar su ubicación en una vivienda del distrito Ciudad Nueva.

Intervención en inmueble

En compañía de los efectivos llegó hasta la casa citada donde al tocar salió a atenderlos un varón identificado como Marcos Antonio Ayca Coahila (21). La madre ingresó y encontró a su hija dormida semidesnuda en una cama y a su lado el varón Rony Alberto Huillca Coahila (25).

En esas circunstancias y ante la denuncia de la madre, personal policial retiró a la menor de la vivienda y la puso a buen recaudo. Luego intervinieron a los ocupantes Danitza Melly Cachicatari Calli (18), Marcos Antonio Ayca Coahila (21), Leo Benjamín Maquera Mamani (24) y Nelson Iván Ventura Jinéz (21). Las personas fueron conducidas al Puesto de Auxilio Rápido Mariano Santos Mateo donde se ubica el Área de investigación de delitos contra la libertad sexual y secuestros.

Detenido en flagrancia

El varón que se encontraba en la misma cama con la adolescente, Ronny Alberto Huillca Coahila, fue detenido en flagrancia por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor.

Con apoyo de personal policial los implicados fueron trasladados para las pruebas de dosaje etílico, examen toxicológico, evaluación de medicina legal y control de identidad. Asimismo se comunicó a la fiscal de turno Katerin Merma Pacho para las diligencias correspondientes.