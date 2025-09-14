Cuatro trabajadores de la Municipalidad Distrital de Quilahuani, perteneciente a la provincia Candarave, fueron detenidos entre la noche del viernes y madrugada de ayer por presunto delito de peculado de uso, tras ser sorprendidos utilizando un vehículo pesado de esa institución para transportar otro vehículo menor con desperfectos desde el distrito andino a la ciudad.

Policía en carretera

Agentes del Departamento Antidrogas (Depandro), de la Dirección de Inteligencia y de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) participaron en el operativo en el kilómetro 46 de la carretera Tacna-Tarata con la detención de Elber Yeral Mamani Mamani (44), Danitza Quispe Mamani (30), Germán Pataca Castillo (52) y Phol Ochorán Portugal (37).

Según la PNP, el último viernes 12 un grupo de policías de Depandro y de Inteligencia hacían un operativo junto a personal de Aduana y Fiscalía en esa vía que une Tacna con Tarata y en el kilómetro 46 detectaron el vehículo municipal desplazándose con sus ocupantes en actitud sospechosa. Se trataba del camión marca Mitsubichi modelo Fuso con placa de rodaje EGW-015 de propiedad de la Municipalidad Distrital de Quilahuani, conducido por Germán Pataca.

Camioneta de gerente

Al ser revisado ese vehículo municipal, se constató en su carrocería la presencia de la camioneta particular marca Ford modelo Rainger color blanco de matrícula T9D-828, que según la Sunarp es de propiedad de Elber Mamani Mamani que es gerente municipal de Quilahuani y ese vehículo era trasladado a la ciudad porque tendría desperfectos mecánicos.

Vehículo de placa EGW-015 en la sede de la Policía Anticorrupción.

Según los interventores, dentro del camión se encontraba Mamani; también viajaban los trabajadores municipales Danitza Quispe (jefe de Gestión Ambienta) y Phol Ochorán (guardián), por lo que junto a Pataca y Mamani fueron detenidos por el presunto delito contra la administración pública (peculado de uso).

Investigan peculado

Del hecho se comunicó a la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios Judith Álvarez Becerra, quién dispuso que las cuatro personas sean puestas a disposición de la Dircocor junto al camión EGW-015 que fue incautado para las investigaciones.

Según agentes de la Policía Anticorrupción o Dircocor, los cuatro servidores de la comuna de Quilahuani permanecían hasta ayer por la tarde en la sede policial sometidos al proceso de investigación con el asesoramiento de sus abogados.

Quilahuani es uno de los seis distritos de la provincia de Candarave; su actual alcalde es Prudencio Valeriano Loza Mamani.