Decenas de devotos participaron la tarde de éste 30 de octubre en la tercera procesión del Señor de los Milagros. La imagen del Cristo de Pachacamilla partió a las 16 horas de la Catedral de Tacna para recorrer las principales calles del centro histórico de la Ciudad Heroica.

Las andas fueron cargadas por fieles que se congregaron para asistir a misa luego de lo cual fue llevada por la calle Arequipa, avenida Bolognesi, calle Apurímac y San Martín, hasta reingresar al templo de manos de la Hermanda Diocesana del Señor de los Milagros de Tacna.

Cristo de los niños visita colegios

La procesión duró cerca de cinco horas y fue acompañada por la banda de música del colegio particular William Prescott. Cabe anotar que el Señor de los Milagros de los Niños aun visitará las instituciones educativas hasta el miércoles 5 de noviembre.