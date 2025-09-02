Nueve meses de prisión preventiva se dictó en contra de Cristian López Taquila, asesino confeso de su media hermana Fresia Quispe Taquila, en el crimen ocurrido en la asociación de vivienda 28 de Agosto del distrito Gregorio Albarracín.

La audiencia de prisión preventiva se desarrolló este lunes a las 15 h en el Juzgado de Flagrancia, ubicado en la junta vecinal Para Chico de Tacna.

La acuchilló 43 veces

La Fiscalía catalogó el delito como homicidio calificado y conforme a este se realizaron diversas diligencias desde el mismo día en que fue intervenido. La audiencia fue presidida por el juez Jaime Machaca Chacolli y quien sustentó el pedido fue el fiscal Tito Damián Pérez.

La víctima presentaba 43 heridas en el cuerpo efectuados con un cuchillo, tres con un taladro y dos lesiones con un palo. El deceso, según la necropsia, fue por sección vértebra medular completa a nivel de C4 y C5, traumatismo cervical abierto por arma blanca y politraumatizmo.

Tanto el atacante como la víctima habían sido vistos por sus vecinos en una actividad social en el local comunal por el aniversario de la asociación de vivienda 28 de Agosto.

Era adicto a las drogas

En el lugar del homicidio, una vivienda de tres pisos, también se encontró una manzana utilizada como pipa para fumar un estupefaciente. El agresor estaba como “poseído”, según indicaron.

Fresia Quispe Taquila fue enterrada la tarde del domingo en el Cementerio Municipal de Pocollay, mientras que Cristian López espera la decisión del Juzgado de Flagrancia. El agresor vivía en el tercer piso mientras que Fresia Quispe Taquila en el segundo con dos hijos, de tres y 10 años.