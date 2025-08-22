El presidente de la Asociación Civil Gestión Portuaria para Tacna y ex consejero del Gobierno Regional de Tacna Richard Blanco Claros cuestionó que hasta el momento esté quedando relegado la construcción del puerto Almirante Grau.

Recordó que en el 2006se dio la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción con inversión privada del puerto Almirante Grau y un terminal ferroviario.

Se redujo su envergadura

“Se dio la ley en el 2006,han pasado 20 años y sigue en papeles, el perfil se aprobó con un puerto de un monto de 982 millones de dólares, pero en el plan maestro aprobado el 11 de setiembre del 2024 se ha reducido su valor a 400 millones”, lamentó.

Dijo que por un lado puede cuestionarse que se haya reducido su valor, sin embargo está por cumplirse un año de la aprobación del plan maestro y no se ha avanzado nada. “Lo que es peor es que las autoridades no hacen nada para que se ejecute”, reclamó el dirigente.

Autoridades en silencio

El exconsejero regional, expresidente de la AJU Zotac y actual presidente de la Asociación Civil Gestión Portuaria para Tacna, participó en un foro y conferencia de prensa sobre el puerto Grau, realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, junto a otros dirigentes de la localidad como el expresidente de la AJU Zotac Luis Chino Vargas y el ex presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales y Asociaciones de Gregorio Albarracín, Juan Carlos García.