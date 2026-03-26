Dirigentes del distrito Gregorio Albarracín en Tacna instaron ayer a seguir pagando 1 sol por el precio de pasaje urbano y rechazar el incremento a 1 sol con 50 céntimos.

El presidente de la Federación del Programa Municipal de Vivienda Señor de los Milagros III etapa José Aguilar Cuno señaló que no están de acuerdo con el alza porque afecta la economía de miles de familias de escasos recursos que son quienes utilizan los servicios de transporte masivo.

Harán respetar el 1 sol

Lamentó que los transportistas no los hayan convocado para plantearles el incremento o al menos evaluar el cambio de matriz energética, dejando de utilizar buses de petróleo para optar por buses eléctricos, ya que prefirieron afectar directamente a la población.

Por su parte el dirigente Agustín Calderón Ancori enfatizó que nadie está de acuerdo con el incremento a 1 sol con 50 céntimos y que se seguirá haciendo respetar el pasaje de 1 sol.

Pedirán liberación de rutas

Ambos dirigentes señalaron que sí los transportistas insisten en el alza efectuarán una marcha de protesta, se pedirá que ingresen nuevas empresas o en todo caso que se dé una liberación de rutas.

Para hoy a las 9:00 horas se tiene programado una reunión entre los transportistas urbanos, dirigentes del Promuvi Señor de los Milagros y la autoridades de instituciones involucradas para tratar de solucionar el conflicto generado por el alza de los pasajes en la ciudad de Tacna.