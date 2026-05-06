Un violento accidente de tránsito dejó a dos personas heridas la tarde de ayer en el distrito Gregorio Albarracín. El choque se suscitó en la intersección de las avenidas Estanislao Cóndor y La Cultura.

Los heridos fueron identificados como John Michael Anchapuri Calderón y Luis Ramos Cruz, conductor y pasajero respectivamente de la mototaxi de placa 1189-ZB, la cual fue colisionada en un accidente que involucró en total a cuatro vehículos.

Colisión en cadena

Participaron en el impacto el auto negro marca Toyota modelo Yaris de placa W2P-046, una camioneta Toyota Hilux de matrícula Z7F-885 y un auto marca Mitsubishi de placa ZV-542.

La colisión se habría dado por alcance luego que uno de los vehículos no se percatara que el semáforo estaba en rojo, impactando contra los vehículos delante suyo, según las investigaciones preliminares.

Camioneta Toyota Hilux de matrícula Z7F-885 resultó afectada. (Foto: Difusión)

Evacuados por SAMU

En un primer momento los vecinos y transeúntes temieron lo peor por la magnitud del impacto. Hasta el lugar llegaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que en una ambulancia trasladaron a los dos heridos al centro de salud San Francisco, ubicado en la asociación del mismo nombre.

Los transeúntes indicaron que el conductor causante de la colisión se habría distraído mientras manejaba y no se habría percatado del cambio de luz en el semáforo. El mototaxi que resultó más afectado y en el cual se encontraban los heridos pertenece a la empresa Santa Rosa que tiene su paradero en el mercado del distrito.