Dos personas murieron en las últimas horas a consecuencia de accidentes de tránsito, luego de reuniones por la Noche de San Juan y Día del Agricultor. En el distrito Alto de la Alianza un mototaxista pereció trágicamente la noche de ayer luego de estrellar su vehículo menor contra un camión estacionado, mientras en el distrito de Pachia un transeúnte fue arrollado esta madrugada por un vehículo que se dio a la fuga.

Colisión fatal

En el distrito Alto de la Alianza se produjo un choque con consecuencia fatal y daños materiales a las 23 horas de ayer en la avenida Emancipación, frente al terminal terrestre El Collasuyo. En ese lugar el mototaxi tipo torito de placa 8639-3Z se empotró en la parte posterior del camión de matrícula Z4S-731 que se encontraba estacionado.

La colisión fue violenta, cuando el mototaxi se desplazaba por esa vía en sentido de este a oeste (de bajada) y en la misma dirección estaba detenido el vehículo pesado. El conductor del mototaxi perteneciente a la asociación Los Rebeldes pereció en el acto por lesiones en la cabeza, como constataron los paramédicos del Samu que se hicieron presentes en la zona.

Policías de la comisaría Alto de la Alianza convocaron a la fiscal de turno Mónica Feria Flores y al médico legista Daniel Cueto Ramírez, quienes efectuaron las diligencias de levantamiento del cadáver en presencia de algunos familiares de la víctima que llegaron a la zona y entre llanto dijeron que se llamaba Jorge Luis Merlín Quispe (34), quién deja esposa e hijos menores.

Durante las diligencias, en el vehículo menor que quedó destrozado en su parte delantera y techo se encontró botellas de cerveza. También, algunos familiares presentes se recriminaron entre ellos, porque previamente al occiso le habrían hecho consumir licor en una vivienda del cono sur y el accidente ocurrió cuando Merlín se retiraba a casa para descansar.

Obrero de construcción civil fue hallado sin vida en la pista principal de Pachía

Atropello y fuga

En la madrugada de hoy se produjo un atropello con muerte en la vía principal al distrito de Pachía, conocido como avenida Justo Arias y Aragüez. Frente al pueblo de ese distrito rural fue encontrado sin vida un hombre, con las prendas de vestir rasgadas y con evidencias de un arrastre por un vehículo.

El cuerpo del varón fue hallado tendido en la pista, en el carril por donde los vehículos se desplazan en sentido de oeste a este (de subida). No fue encontrado el vehículo causante del atropello y todo indica que se dio a la fuga, aprovechando la oscuridad y neblina que había en la madrugada.

El fiscal Jonathan Narro Ortiz se hizo presente en la zona junto a peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) para el inicio de las investigaciones y recojo del cadáver.

A la zona llegaron personas que identificaron al varón como Orestes Quenta Almanza (61), quién horas antes habría estado departiendo en una reunión por la noche más fría y Día del Agricultor que se realizó en ese distrito. La cuñada Rosa Cutipa señaló que Orestes vivía en el anexo Calientes del distrito Pachía, era obrero de construcción civil, también deja viuda y dos hijas de 18 y 30 años.