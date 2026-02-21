El propietario de un establecimiento tipo grifo de combustible ubicado en el kilómetro 1,219 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Puente Camiara del distrito Locumba, provincia Jorge Basadre, región Tacna murió arrolllado por un tráiler de placa bolviana.

Evaristo Marazo Veleto (68) fue impactado por la pesada unidad en momentos que ayudaba a otro transportista a retirar un camión que se había abastecido de combustible. Esos dos vehículos también chocaron y resultaron con daños materiales.

Vehículo al final se despistó

Los vehículos involucrados en el accidente de tránsito fueron el tráiler marca Volvo con patente boliviana 2315-KJE conducido por Jonás Mamani Valencia (30), de nacionalidad boliviana, y el camión peruano Dodge de matrícula V5O-742 piloteado por Juan Moisés Mamani Cari (53).

Tras el atropello y choque el vehículo boliviano despistó y pudo ocasionar una tragedia mayor, por lo que más policías acudieron a la zona para el control del tránsito vehicular en un sector de la carretera con escasa visibilidad.

Rescate de serenos y bomberos

Según efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar), el tráiler boliviano circulaba por la Panamericana Sur en sentido de norte a sur, mientras el camión lo hacía de oeste a este en retroceso, cuando se produjo se produjo el atropello con muerte y la colisión con daños materiales.

Se activó el centro de operaciones de emergencia de Jorge Basadre. A la zona acudieron agentes de Seguridad Ciudadana y personal bomberil del distrito de Locumba; también ambulancias, personal médico y mecánico de la empresa Covinca.

Víctima es identificada

El hombre fallecido permaneció como NN inicialmente, luego con la participación de un fiscal de Jorge Basadre y peritos de la Unidad de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) fue trasladado a la morgue de Tacna y se le identificó como Evaristo Marazo Veleto (68).